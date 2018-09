Inter, problemi al polpaccio per Martinez: lunedì torna ad Appiano

05/09/2018

Niente coppia offensiva nerazzurra per l' Argentina , almeno per adesso: se Mauro Icardi punta a giocare la seconda amichevole contro la Colombia, Lautaro Martinez salterà anche quella contro il Guatemala. L'attaccante dell' Inter sente ancora il dolore al polpaccio che lo aveva costretto alla panchina a Bologna e, dopo ulteriori esami, sarà rimandato in Italia come confermato da un tweet della Federazione albiceleste.

"Lautaro Martinez è stato sottoposto a ulteriori esami, dopo il persistere del dolore al polpaccio sinistro. È stato deciso che non parteciperà alle prossime partite amichevoli con la Nazionale" recita il comunicato pubblicato dall'AFA. Spazzato via l'ottimismo delle scorse ore, i medici nerazzurri (e Luciano Spalletti) attendono con ansia il ritorno del giocatore ad Appiano Gentile per capire se ci sono margini per un rientro in occasione del match contro il Parma di sabato 15.



Martinez assisterà alla prima partita dell'Albiceleste negli States, poi nel weekend - più probabilmente domenica - farà rientro in Italia con lo staff medico nerazzurro che punta ad averlo ad Appiano già nella giornata di lunedì per valutare al meglio la preparazione da fargli svolgere per tornare a disposizione di Spalletti. Il problema al polpaccio non è grave, ma la situazione va monitorata.