Inter, prime tegole: battuta dal Sion e con Nainggolan infortunato

18/07/2018

Termina con una sconfitta la seconda uscita estiva dell’ Inter : contro il Sion i nerazzurri cadono per 2-0 sotto i colpi di Neitzke, che al 27’ approfitta di un’uscita a vuoto di Padelli, e di Baltazar, che al 70’ mette in cassaforte il risultato con un tiro a giro. Per l’Inter non bastano l’ingresso in campo di Icardi e un Karamoh in grande spolvero. Preoccupazione per Nainggolan, uscito dal campo a metà primo tempo per un infortunio da valutare.

LA PARTITA

Seconda amichevole estiva per l’Inter, questa volta con un percorso leggermente più in salita rispetto all’uscita precedente sul campo del Lugano nella “110 Summer Cup”: contro il Sion scendono in campo sia Nainggolan che Lautaro Martinez, tra le curiosità più grandi del pubblico nerazzurro. La squadra di Spalletti fa la partita e la prima occasione capita sui piedi di Dalbert, che ci prova da fuori area spedendo abbondantemente al lato. La manovra dell’Inter fa leva su Gagliardini, Borja Valero e Nainggolan, il belga va anche vicino al vantaggio al quarto d’ora con una conclusione dalla distanza che manca di poco lo specchio della porta. È proprio il nuovo centrocampista il primo cambio di giornata, quando è costretto a uscire al 23’ per un problema fisico: al suo posto Emmers. Il pressing offensivo dell’Inter è costante, ma manca l’ultima zampata per trovare il vantaggio. A passare, a sorpresa, è il Sion al 26’: Padelli sbaglia clamorosamente il tempo di uscita e Neitzke ne approfitta per regalare l’1-0 agli svizzeri. Poco dopo la mezz’ora potrebbe arrivare anche il raddoppio ma Carlitos, dopo aver saltato Dalbert, si vede respingere la conclusione dal palo. Karamoh è il più attivo tra le fila dell’Inter e sfiora il pari con una splendida giocata, prima della fine del primo tempo però serve il riscatto di Padelli per negare ancora una volta la gioia del gol a Carlitos. Nella ripresa i ritmi non decollano e il Sion prova a colpire in contropiede: l’Inter commette qualche errore di troppo in fase di impostazione e sembra sbandare. Dopo un’occasione capitata sui piedi di Emmers arriva il secondo gol per i padroni di casa: Baltazar trova il varco giusto per colpire a giro e mettere in ghiaccio il risultato. Padelli sbaglia ancora in uscita, poi viene il momento di Icardi per l’ultima mezz’ora. L’ingresso dell’argentino aumenta il peso offensivo, ma non basta. Un’Inter ancora in fase di rodaggio cade 2-0 contro il Sion.