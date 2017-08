Inter, possibile sospensione a tempo indeterminato per Kondogbia

14 agosto 2017

L' Inter potrebbe optare per la linea dura. Il caso Kondogbia , con il giocatore che vuole la cessione al Valencia e non si è presentato agli allenamenti, è lontano da una soluzione ma quel che è certo è che i nerazzurri non hanno intenzione di fare sconti. Sul mercato e all'interno dello spogliatoio: il centrocampista francese, oltre a una pesante multa , potrebbe infatti ricevere anche una sospensione a tempo indeterminato .

Potrebbe essere questa la punizione prevista per il giocatore che non si è presentato ad Appiano per "forzare la mano" nel tentativo di affrettare il suo passaggio in Spagna. Il suo atteggiameNto ovviamente non è piaciuto è l'idea è quella di un provvedimento esemplare, sulla falsa riga di quanto fatto dal Borussia Dormtund con Dembélé, che vuole fortemente il Barcellona, messo fuori rosa e costretto ad allenarsi da solo. Anche Kondogbia, dunque, potrebbe ricevere una sospensione in attesa di capire gli sviluppi del mercato: l'Inter chiede al Valencia almeno 30 milioni per cedere il francese. Oppure si può trattare inserendo nell'affare il terzino Joao Cancelo.