Inter, Pioli: "Un ottimo presente per costruire un grande futuro"

20 gennaio 2017

Cinque vittorie consecutive in campionato e il passaggio del turno, con qualche patema, in Coppa Italia. L'Inter di Pioli sta correndo forte e la risalita in classifica vuole continuare dalla trasferta di Palermo. "Dobbiamo insistere perché la squadra ha gli atteggiamenti giusti, sappiamo quello che stiamo facendo ma anche quanto abbiamo sofferto in certe vittorie. Domenica dovremo essere pronti a una battaglia - ha commentato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. In settimana lavoriamo bene e c'è grande abbondanza che aumenta la competitività perché tutti sanno che in undici iniziano, ma gli altri possono cambiare la partita". Con questo filotto di vittorie però l'Inter ha riguadagnato rispetto: "Sono convinto che quando si lavora tanto bisogna credere in quello che si fa e nei propri giocatori, ma ho l'esperienza per capire che le somme si tireranno a fine campionato. Ora bisogna restare concentrati".



In squadra si è calato subito l'ultimo arrivato Gagliardini: "Mi ha impressionato la serenità e la semplicità con cui è entrato in questo gruppo - ha sottolineato Pioli -. Dimostra grande personalità e di capire i nostri concetti. Ci sta dando ciò che ci aspettavamo da lui. Vedremo se sarà confermato domenica, la squadra ha speso tanto ma dovremo garantire intensità a Palermo". Chi potrebbe rientrare è Perisic: "Dai grandi giocatori bisogna aspettarsi tanto e Ivan ha tutte le qualità per essere determinante come sta facendo".



Ad Appiano Gentile però si parla anche di mercato, per l'immediato e per la prossima estate: "L'obiettivo di gennaio era sfoltire la rosa e non è cambiato. Il centrocampista che cercavo è arrivato, ma mi aspetto che ci siano altre cessioni. Per il resto possiamo controllare solo il presente, che significa 17 partite e miglior posizione possibile da raggiungere. Dobbiamo fare un ottimo presente per costruire qualcosa di importante in futuro, sapendo che la proprietà è ambiziosa e molto forte. Il gruppo è concentrato e unito, abbiamo capito che possiamo toglierci soddisfazioni, ma dobbiamo stare più attenti a concedere meno gol".



Al Barbera di Palermo, Pioli torna da ex: "Sono stato troppo poco per parlare da ex, ma il rapporto è rimasto buono con la piazza e il presidente Zamparini. Anche grazie a Palermo sono maturato e cresciuto".