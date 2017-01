Inter, Pioli: "Sereni, determinati e concentrati: alla Coppa Italia teniamo molto"

16 gennaio 2017

L'INTERVISTA DI STEFANO PIOLI A INTER CHANNEL

Il ciclo dell'Inter iniziò e terminò con una Coppa Italia...

"Il tabellone ci vede entrare a sole 4 partite dalla finale, è un obiettivo e per arrivare in finale bisogna far bene domani. Ci stiamo preparando bene perché è una competizione molto importante".



L'Inter viene da una vittoria e gioca in casa, conta?

"Se la serenità è accompagnata da concentrazione è un fattore importante. Giocare in casa ci può dare dei vantaggi anche se sul campo saremo 11 contro 11 e dovremo dimostrare con una prestazione all'altezza di essere superiori ai nostri avversari".



Donadoni ha detto che farà turn over, lei?

"Terrò presente chi ha lavorato tanto sabato sera ma anche chi sta lavorando tanto tutti i giorni. Schiererò una formazione competitiva, dopo gli ultimi allenamenti capirò chi è nella migliore condizione. Vincere fa bene e noi dobbiamo continuare a farlo".



In campionato anche le altre vincono, psicologicamente non rosicchiare punti logora chi sta dietro o mette pressione a chi sta davanti?

"Non credo che per noi sia un problema, abbiamo una strada che è vincere più partite possibili. Solo facendo il massimo possiamo fare tante vittorie. Lo credevo al mio arrivo e ne sono convinto ancora, la squadra ha grandi valori. Il nostro futuro non dipende solo da noi ma continuando a vincere accorceremo le distanze, sarebbe importante in questo momento per far diventare determinanti gli scontri diretti".



Domani sera farà freddo. Perché un tifoso dell'Inter dovrebbe venire allo stadio?

"Perché un tifoso dell'Inter ama l'Inter e deve sapere che anche domani la squadra darà il massimo".