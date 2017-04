Inter, Pioli: "La Champions era un sogno difficile da raggiungere"

7 aprile 2017

Si è dato una spiegazione per questa frenata?

"E' dovuta soprattutto al secondo tempo della partita con la Samp, non interpretato con lucidità dalla squadra. Una sconfitta pesante, che ci ha deluso molto. Ma il nostro campionato non è finito qui, dobbiamo essere bravi. Mi aspetto che la squadra trasformi la delusione in grande determinazione per ripartire subito. Vogliamo onorare la nostra storia e fare il meglio possibile".



Come mai Joao Mario ha giocato meno ultimamente?

"Se ha giocato poco, significa che altri stavano meglio. Joao Mario è un centrocampista completo e può fare tutti i ruoli in mezzo al campo".



Sulla Champions.

"La Champions era un sogno, una cosa difficilissima da raggiungere. La matematica non ci condanna ma se prima era difficile, adesso lo è ancora di più. Ci si dimentica troppo facilmente il percorso che abbiamo fatto".



Su Brozovic.

Non so se giocherà, non ho ancora deciso la formazione per domenica. Un giocatore comunque non può essere giudicato da un solo errore, perché il giocatore ha qualità".



Sulla fase difensiva.

"In alcune situazioni non abbiamo mantenuto le distanze giuste. Se ci allunghiamo, lasci tutto ai duelli individuali e i duelli individuali si possono anche perdere. Dobbiamo essere più solidi e cercare di subire qualche gol in meno".



Sul lavoro in settimana.

"Questa settimana ho parlato molto con i giocatori, abbiamo analizzato la partita e ci siamo soffermati su situazioni dove siamo stati troppo poco squadra".



Come farai a tenere alta la tensione nel gruppo?

"Non può esserci il dubbio che noi possiamo essere distratti in questo momento. Non arriviamo da risultati positivi che ti possono fare perdere concentrazione. Veniamo da due partite senza vittorie e sarebbe molto grave che noi pensassimo alle prossime partite, trascurando la gara di Crotone. Mi aspetto una squadra pronta e vogliosa, non accetto che il Crotone abbia più motivazione di noi perché abbiamo ancora tanto da fare".



Sull'errore di Brozovic.

"Ha fatto un errore gravissimo, che pesa nella sua prestazione e nel risultato finale. Brozovic è stato il giocatore che ha corso di più e che ha fatto più passaggi utili. Ha ottime qualità e deve trovare sicuramente un equilibrio mentale migliore".



Medel a centrocampo?

"Oggi sono aperto a tutto, domani farò le scelte".



L'Inter non è sopravvalutata?

"Le ultime due gare abbiamo rallentato e ci sono nostre responsabilità. Dobbiamo lavorare ancora meglio, ma fino a due gare fa erano i numeri a dire che questa squadra è forte. Abbiamo dimostrato di avere valori. Siamo una squadra forte, ne sono convinto".



I giocatori si giocano la riconferma?

"Tutti dobbiamo fare il nostro meglio, tutti ci giochiamo il futuro. Bisogna dimostrare di poterci stare a certi livelli, anche con la testa. Abbiamo preso una bella bastonata, ma abbiamo le qualità e il carattere per reagire e la gara di Crotone è molto importante".



Sull'obiettivo stagionale.

"Non ho mai pensato alla posizione finale. Dobbiamo fare il massimo e raccogliere il massimo".