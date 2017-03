Inter, Pioli: "Icardi e Banega grandi ma oggi tutta la squadra eccezionale"

12 marzo 2017

"Ma oggi celebriamo anche il collettivo" ha continuato Pioli - sono soddisfatto del gruppo che ha giocato da squadra, con voglia e con la mentalità giusta per vincere. Questa è la strada sulla quale dobbiamo insistere. Poi chiaramente Banega ha fatto una grande partita ma è difficile trovarne uno dell’Inter che non abbia giocato benissimo questo match. Samuel nello staff ha migliorato la fase difensiva della squadra? Assolutamente sì. Walter è una persona seria, preparata e molto umile. Conosce l’ambiente, ci ha aiutato inserirci nel minor tempo possibile. Lavora con noi, conosce i nostri concetti, dobbiamo migliorare ancora ma continuando a lavorare in questo modo e con i valori che abbiamo poi i risultati arrivano".



Spazio anche alla moviola: "Il tocco di mano di D’Ambrosio? C’è questa abitudine in Italia, non so se sia giusta. Io devo parlare della partita, poi voi fate tutti i commenti che desiderate. Non parlarne sarebbe la cosa migliore. Perché Gabigol in panchina? Ho fatto altre scelte, tutti i miei giocatori meriterebbero di giocare ma purtroppo i cambi sono tre. Tutti avranno spazio nelle prossime gare. La tripletta di Icardi? Mauro è un campione e su questo non avevo dubbi già quando lo sfidavo da avversario e ne ho avuto la certezza ora che lo alleno. Ha solo 24 anni, non ha ancora raggiunto la maturità completa, sa fare tutto, sta crescendo molto e può arrivare ancora più in alto”.