Inter, Pioli: "I valori ci sono ma anche oggi troppi errori e disattenzioni"

7 maggio 2017

"Che ci sia delusione e contestazione è normale ed è anche giusto: i risultati sono negativi" ha continuato Pioli. "È chiaro che possiamo e dobbiamo fare di più. Oggi abbiamo giocato per fare la partita, per condurla, ma quando non riesci a segnare poi ti esponi a dei rischi e così è successo. Abbiamo comandato la partita anche oggi, ma dovevamo muoverci di più senza palla e costruire gioco più lucidamente: quando l’abbiamo fatto abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari".



Vedere la luce in fondo al tunnel, oggi, è difficile. Ma pioli ci prova comunque: "Mancano ancora tre partite e dobbiamo rimetterci a lavorare perché non vinciamo da troppo tempo. Mollare tutto? No, ho incomincatio un lavoro, un percorso, non sta portano i frutti sperati. Voglio portare a termine il mio lavoro, voglio dare alla mia squadra tutte le conoscenze che ho. Non ho mai detto che dovevamo vincere lo scudetto o di arrivare tra le prime tre, ma i risultati non possono essere così negativi. Si può anche arrivare quinti o sesti., Avevamo i valori, non essere riusciti a vincere oggi è un rimpianto. Troppo poco squadra nei momenti negativi. Queste sono le situazioni che stiamo pagando e che dobbiamo cercare di recuperare. La sostituzione di Icardi? Volevo cambiare la fase offensiva, avere attaccanti più freschi. Io faccio l’allenatore e scelgo per quello che vedo: non ero contento del movimento dei miei attaccanti e ne ho inseriti altri due. Il mio futuro? Ora non posso essere positivo, se valuto questo momento, ma credo che questa squadra abbia dei valori per costruire un gran futuro”.