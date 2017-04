Inter, Pioli: "Faremo di tutto per vincere il derby"

13 aprile 2017

Sul calo. "Il calo c'è stato ed è stato inaspettato. Abbiamo analizzato la partita di Crotone e ormai fa parte del passato. Noi ora possiamo determinare il nostro presente e futuro dimostrando che siamo una squadra competitiva". Sull'Europa League. "Un dovere? Il dovere è dare il massimo, fare di tutto per vincere il derby". Sugli errori. "Nelle ultime due gare abbiamo sbagliato due volte per 45 minuti. Era tanto tempo che non facevamo certi errori e abbiamo un'occasione per dimostrare che non siamo quelli lì, ma che siamo una squadra che può fare un bel calcio e battere avversari forti". Sul periodo di flessione. "Serve continuità di mentalità e atteggiamento. Certi passi falsi non dovevano esserci ma possono starci in un percorso di crescita. L'importante è imparare da queste situazioni". E' cambiato qualcosa nel tuo approccio settimanale? Cambierai gli 11? "Nel secondo tempo di Crotone la squadra ha reagito. Il mio approccio in settimana l'hanno capito i giocatori. Per quanto riguarda le scelte, potrei confermare gli stessi 11 di Crotone o cambiare. Ci stiamo preparando molto bene per il derby". Sugli obiettivi. "Mancano ancora sette partite, le valutazioni si faranno solamente a fine campionato. Il nostro approccio deve essere di grande cultura del lavoro e poi vedremo cosa saremo riusciti a fare". C'è stato un calo fisico? "La condizione non è un problema, la squadra sta bene. Non si tratta solo di correre di più degli avversari, ma bisogna correre bene. E poi credo che tutto parta dalla testa e la mentalità deve essere dunque di alto livello". Questo gruppo non è più squadra? "Non credo. Nelle ultime due partite lo siamo stati meno, ma negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di essere squadra. Bisogna solamente ripassarlo un pochino e tirarlo fuori". Il derby è stato uno stimolo per ripartire dopo il ko di Crotone? "Ho avuto la percezione che dopo la delusione del ko, abbiamo trasformato questa delusione in concentrazione e determinazione". Dopo il ko di Crotone ha sentito la vicinanza del club? "Anche e soprattutto dopo il ko di Crotone". Che futuro immagina per il Milan? "Non lo so e mi interessa molto poco. So che futuro aspetta l'Inter perché conosco la proprietà e sarebbe impoortante per noi dare risalto e soddisfazione a loro in questo derby".

LE PAROLE DI ICARDI

Cosa ti senti di dire ai tifosi?

"Non prometto nulla, ma penso che il lavoro di 5-6 mesi col mister non si può cancellare per una o due gare sbagliate. Si vede sul campo quello che vogliamo da quando il mister è qua".



Sulle parole di Ausilio.

"Cosa mi è piaciuto meno? Nulla, il ds di un club deve cercare di motivare la squadra e può dire la propria opinione. Ormai la gara di Crotone è passata, mancano 7 partite molto importanti".



Sul match col Crotone.

"Siamo stati molli, non è una cosa da noi. Non è stata una partita da Inter".



Nel derby non hai mai segnato.

"L'avevo già detto all'andata, non è un pensiero che mi preoccupa. Però fare un gol nel derby è una cosa che mi darebbe soddisfazione e lo vorrei fare".



Su Maxi Lopez e la Nazionale.

"Faccio il mio lavoro qui e poi arrivare in Nazionale sarebbe un premio. La foto di Maxi Lopez? Si sono dette tante cose che non c'entrano niente. Sono molto tranquillo. Bauza mi voleva chiamare, l'aveva detto a Zanetti, adesso è andato via e vedremo chi sarà il nuovo allenatore".



Sulle polemiche con Maxi Lopez.

"Sono tanti i momenti in cui si può parlare ma ora non è il caso. La mia vita privata non c'entra niente con una gara del genere. Questa storia si è chiusa e non voglio più parlare di questa cosa".



Come mai segni molto di più in casa?

"Penso che sia una casualità, non l'ho mai guardata questa cosa. Certamente a San Siro mi trovo meglio davanti ai nostri tifosi, ma la cosa importante comunque è vincere"



Cosa prometti in caso di gol?

"Non posso promettere niente, sarebbe bello segnare e sarebbe molto importante".



Ultimamente stai segnando meno, come mai?

"Sono a 4 gol dal capocannoniere, il mio dovere è fare gol e fino a oggi ne ho fatti 20. E' stata una stagione molto positiva, ora mi sta mancando un po' il gol ma non si può segnare sempre in tutte le partite. Sono uno molto regolare, segno abbastanza in tutte le stagioni e per quello sono molto contento".



Su Gagliardini allo Stadium per Juve-Barcellona.

"Siete voi giornalisti che fate un po' casino. Roberto è andato a vedere un quarto di Champions, vedere giocare il Barcellona non capita tutti i giorni. Il mio bambino mi ha chiesto di portarlo, meno male non l’ho fatto. Capisco i tifosi ma si può capire anche Roberto".



Ti troveresti bene con una punta vicino?

"Penso che queste sono cose che deve valutare il mister. Il modulo di oggi è adatto ai giocatori che abbiamo oggi, abbiamo esterni come Candreva e Perisic che amano crossare, poi ci sono giocatori come Palacio ed Eder che stanno più vicini a me. Ma decide il mister, io mi adatto".