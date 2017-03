Inter, Pioli: "Critiche scontate e voci create ad arte: non mi danno fastidio"

3 marzo 2017

LA CONFERENZA DI PIOLI

Buongiorno Mister, una sconfitta e subito tante critiche. Se lo aspettava?

"Niente di nuovo, niente di inaspettato. Abbiamo perso una partita giocata come non volevamo giocare. Una battaglia persa, non la guerra. Ho schierato la formazione che credevo fosse la migliore, non hanno funzionato soprattutto alcuni espisodi. Abbiamo perso una partita che volevamo sviluppare e affrontare diversamente ma non ci siamo riusciti, siamo stati bravi ad analizzare la cose positive e negative per lavorarci sopra. Ripeto, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra".



Le toglie serenità il continuo rincorrersi di voci su colleghi illustri candidati per la panchina dell’Inter?

"Per me le voci non esistono, voi siete dei fenomeni, mettete voi in giro le voci e poi mi chiedete come ci si sente. Io e la squadra siamo concentrati sul lavoro, penso solo a fare il massimo sulla panchina dell’inter fino al 28 maggio; poi le voci è inevitabile che ci siano, ma non mi tolgono serenità né convinzione nel mio lavoro".



Crede ancora nel terzo posto?

"Il nostro obiettivo è il terzo posto e non deve cambiare finché ci saranno le possibilità di centrarlo. Sono state tutte partite difficili, possiamo permetterci pochissimi errori, le partite vanno affrontate tutte con la stessa mentalità per vincere. Tenevamo molto a questa partita, dipenderà da noi se riusciremo a giocarci scontri diretti così importanti. Dobbiamo ripartire velocemente già domenica contro il Cagliari".



Ora due partite fondamentali, come ci arriva l'Inter? Avete sempre reagito bene finora dopo i ko patiti.

"Per me sono tutte partite-chiave quando rincorri, devi sbagliare poco, vanno affrontate tutte con la stessa determinazione provando a vincerle. Dobbiamo trasformare la delusione per la mancata vittoria, una partita in cui ci eravamo preparati bene credendoci, sta a noi sfruttare bene le prossime chance. Abbiamo ancora le nostre carte da giocarci".



Come hai preparato la trasferta del Sant'Elia?

"Cercando di giocare meglio degli avversari e essere efficaci. Hanno fatto molti punti in casa, hanno buone qualità e buone giocatori, dobbiamo cercare di giocare meglio di loro ed essere piu' efficaci".



Strootman starebbe bene nella sua Inter?

"Prossima domanda...".



Banega come sta?

"Ha recuperato, si sta allenando bene, sta bene ed è disponibile".



Due concetti chiave su cui sta lavorando per tenere viva la speranza di Champions?

"Abbiamo un unico obiettivo, dare il massimo e credere di poter vincere ancora tante partite".



In trasferta segnate meno rispetto alle occasioni create, come mai?

"I grandi numeri non sono mai casuali, la percentuale di occasioni sfruttate sono il nostro limite in questo momento. Siamo terzi per occasioni create dopo Roma e Napoli ma siamo la penultima per quelle sfruttate, troppo poco. Segnare gol dipende dalla qualità e dalla determinazione e voglia di fare gol. Su questo stiamo lavorando e dobbiamo migliorare"



In vista della prossima stagione è d'accordo che per competere per lo scudetto serve più potenziale offensivo?

"Se guardiamo le ultime classifiche, le prime tre sono sempre state Juve, Napoli e Roma. Stiamo cercando di limare il gap con queste tre e sarà importante questa stagione per gettare le basi poi è chiaro che vanno inseriti elementi per fare un ulteriore salto in avanti".



Ma come si recupera questo gap? La qualità c'è, manca forse determinazione nella percentuale di occasioni non sfruttate?

"Serve lavoro, tempo, le prime tre in questi anno sono cresciute, hanno trovato continuità, investimenti. Dobbiamo costruire una base solida da rinforzare con giocatori solidi. La distanza non credo sia così notevole, ma se abbiamo perso tre scontri diretti qualcosa vuol dire. Ma siamo sulla strada giusta, non basta qualche mese per avvicinarsi a squadre che sono lì da anni. La qualità c'è, certo, anche tanta e per questo sono positivo e penso possiamo avvicinarci. Ma la qualità puoi averla nella prestazione generale e mancarti nell'ultimo tiro. Ci vuole capacità di trasformare in gol occasioni che non sembravano così pericolose. Dobbiamo diventare imprevedibili ed efficaci nelle finalizzazioni, è questo il difetto che abbiamo con le altre. Nelle prestazioni generali siamo vicini alle prime. Le famose piccole cose che fanno la differenza facciamo ancora fatica a trovarle".



Sono state due settimane di polemiche arbitrali anche in altre partite, come consideri questo momento del calcio italiano?

"Purtroppo è la normalità, ognuno di noi deve rimanere concentrato su quello che può fare. Noi stiamo cercando di lavorare per migliorare la nostra posizione di classifica e raggiungere il gap con le prime tre senza preoccuparci di cose che non possiamo controllare".



Quindi essere più coraggiosi, fare come Nainggolan?

"Abbiamo preso gol subito e poi al 10' del secondo tempo in superiorità numerica da un'azione partita da rimessa laterale. Sono le piccole cose in cui crescere, dovevamo essere più attenti e determinati. Parlo della fase difensiva ma vale anche per la fase offensiva. Abbiamo avuto due palle gol per pareggiare, molto piu' pericolose delle occasioni in cui Nainggolan ha fatto poi gol".



L'Inter ha vinto tutte le partite che doveva vincere e perso quelle che non doveva perdere. La differenza è tecnica, mentale...?

"Ci sono tante cose da mettere in 95 minuti, c'è l'aspetto tecnico, tattico, fisico e soprattutto mentale. Cose che vanno costruite col lavoro, la conoscenza, attraverso idee, situazioni, che ti danno sicurezza. Non è un caso che le prime tre sono ai vertici da anni, la differenza non è stata così netta ma ho tanta fiducia nei miei giocatori. I valori ci sono vanno solo tirati fuori".



Quindi resta solo una sconfitta possibile in tabella? "Quando rincorri non dipende solo da te ma anche da quelli davanti, quanto terranno la corsa. Noi abbiamo solo una possibilità: vincere più possibile. Ne abbiamo vinte 10 su 14, un ottimo risultato ma serve di più visto il livello. Per ora è quella di domenica la partita più importante".



Riconfermerà la difesa a tre? Murillo e Medel giocheranno anche se diffidati?

"Schiererò la squadra più pronta ed efficace possibile. Cagliari rappresenta tanto per noi come le altre".



Come stanno Joao Martio e Brozovic?

"Li valutiamo domani per capire se sono a disposizione per la trasferta di Cagliari".