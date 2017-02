Inter, Pioli: "Ce l'abbiamo messa tutta, in 11 potevamo recuperare"

31 gennaio 2017

Il tecnico analizza la partita: "Abbiamo iniziato bene, per 18 minuti abbiamo giocato solo noi, molto meglio che in campionato. Poi abbiamo pagato una disattenzione e favorito la Lazio che è brava a ripartire. Una gara si può perdere, ci sta qualche errore in più. Ma io sono convinto di allenare una grande squadra che saprà ripartire alla grande e rimotivarsi. Non ci voleva, ma lavoreremo ancora meglio perché sappiamo il valore del prossimo avversario (la Juve, ndr)". Pioli spiega la scelta di iniziare con Palacio al posto di Icardi: "Sulle qualità di Mauro non ci sono dubbi, ma Rodrigo per me ha fatto una buona partita. Soprattutto la posizione di centravanti è condizionata dalla posizione della squadra, quando siamo stati vicini all'area siamo stati pericolosi. Poi sapevo che in panchina c'era gente forte pronta ad entrare, purtroppo dopo i cambi siamo rimasti in dieci ma lo sforzo fatto mi fa pensare che possiamo fare bene ogni partita".



ICARDI: "ORA L'OBIETTIVO E' LA CHAMPIONS"

Icardi legge così il match di stasera: "Abbiamo fatto dall'inizio una buona gara, poi quando a volte prendi il rischio di andare avanti e prendi gol per una disattenzione diventa dura. Ma siamo stati capaci di continuare, abbiamo fatto una grande gara sul piano fisico. Poi dovremo lavorare in settimana sulle piccole cose sbagliate". Sulla partita con la Juve: "Lottare per lo scudetto in caso di vittoria? L'obiettivo è tornare in Champions e per farlo bisogna fare bene tutte le partite. Sin qui abbiamo fatto bene, ora dobbiamo lavorare come ogni settimana senza abbassare la testa. Poi con la squadra che abbiamo possiamo giocarcela con tutti". Il capitano nerazzurro saluta poi Ranocchia, andato all'Hull City: "Gli faccio l'in bocca al lupo, è un professionista serio e si è allenato sempre bene. Abbiamo perso un grande compagno, ma può mostrare le sue doti in Inghilterra".