Inter, Pioli: "Abbiamo lottato, volevamo passare. Gagliardini come Tardelli"

17 gennaio 2017

"Dobbiamo continuare a fare un gol più degli altri - ha proseguito Pioli - In certi aspetti dobbiamo crescere e lavorare ancora meglio. Gagliardini? È un centrocampista completo, ha senso della posizione, si sa muovere, io gli chiedo di verticalizzare, fare entrambe le fasi di gioco e lo sta facendo bene. Con Kondogbia hanno fatto due ottimi prestazioni, ma avevamo anche Brozovic che stava facendo bene prima della squalifica e questa è una fortuna avere più giocatori importanti. Gagliardini in Nazionale? Non sono scelte che spettano a me. Sta dimostrando di avere un grande potenziale. Lui può somigliare a Tardelli, anche se Marco era più agile e più rapido mentre Roberto ha più stazza e fisicità". Sulla prestazione di Gabigol, schierato titolare: "E' cresciuto tanto nel lavoro quotidiano, ha fatto una buona partita ma può fare ancora meglio. Sono soddisfatto, ma sa anche lui che può migliorare".