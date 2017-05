Inter, Pinamonti compie 18 anni e rinnova fino al 2021

19 maggio 2017

Andrea Pinamonti compie 18 anni e l'Inter non perde tempo e gli fa il regalo più bello: un quadriennale da un milione a stagione. Blindato così ufficialmente il giovane attaccante della Primavera, già nel giro della prima squadra (ha debuttato in Europa League) e nel mirino delle più importanti club europei. Con questa mossa i nerazzurri legano il gioiello del proprio settore giovanile a doppio filo con la società, scoraggiando gli assalti dall'estero.

A ufficializzare il rinnovo è stato il sito del club, che ha comunicato la firma fino al 30 giugno 2021 per Pinamonti, all'Inter dal 2013. L'attaccante ha iniziato la sua avventura in nerazzurro con i Giovanissimi e ha poi proseguito con la vittoria della Coppa Italia Primavera e l'esordio assoluto dal primo minuto in Europa League, a San Siro, contro lo Sparta Praga.