Inter, per il compleanno una maglia speciale

11 marzo 2017

Sarà uno stadio pieno di colori San Siro per la sfida tra Inter e Atalanta. Si festeggiano i 109 anni della squadra davanti a circa 60mila spettatori. Ci saranno coreografie e intrattenimento e per l'occasione la squadra indosserà anche una maglia celebrativa con la patch con scritto: 'Fratelli del Mondo'. Una maglia speciale per una partita fondamentale nella corsa al terzo posto che vale la qualificazione ai preliminari di Champions League.