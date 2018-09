Inter, ostacolo Samp: è la vittima preferita di Icardi

22/09/2018

Archiviato positivamente il primo turno di Champions, dunque, per l'Inter è già tempo di un nuovo esame. La Samp, tra le migliori di questo avvio di stagione, è un avversario da prendere con le pinze e ai nerazzurri, già a -8 dalla Juve, non sono più concessi passi falsi. Spalletti conta di sfruttare la spinta europea per ritrovare grinta, corsa e idee. E soprattutto di rivedere esultare il suo bomber, chiamato alla "prova del nove". L'ultima volta che Icardi non ha segnato per più di quattro turni di fila consecutivi in campionato era il 2014 e Maurito non ha alcuna intenzione di bissare il record negativo. La Samp, del resto, è la vittima preferita di Maurito, che finora ha già segnato dieci volte ai blucerchiati.



Ma Icardi non sarà l'unica arma a disposizione dei nerazzurri. A Marassi, dove l'anno scorso l'Inter vinse 5-0, Spalletti recupera D'Ambrosio in difesa e sembra intenzionato a far giocare Keita sulla corsia destra al posto di Politano o Candreva, con Nainggolan e Perisic a completare il trio dietro Maurito. In mediana invece spazio ancora al tandem Vecino-Brozovic. Dietro completano il reparto arretrato Skriniar, De Vrij e Asamoah. Un undidi equilibrato, che dovrà fare i conti con Quagliarella & Co, chiamati a recuperare subito energie e forze mentali dopo lo sforzo di mercoledì contro la Fiorentina. Giampaolo deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione soprattutto sulla trequarti, con Praet in rampa di lancio e Caprari e Ramirez acciaccati. A Marassi per l'Inter è vietato sbagliare, ma la Samp promette battaglia.