Inter: Oriali torna alla Pinetina. Per ora con Ventura

11 maggio 2017

Lele Oriali torna alla Pinetina. Per ora nel ruolo di team manager della Nazionale insieme a Giampiero Ventura. L'ex giocatore e poi dirigente dell'Inter del Triplete, che sarebbe vicinissimo a un ritorno in nerazzurro, sarà venerdì ad Appiano con il ct per incontrare gli azzurri in vista delle prossime convocazioni di giugno e per fare un personale in bocca al lupo a Stefano Vecchi, chiamato a guidare la squadra nelle ultime tre giornate.