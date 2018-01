Inter, obiettivo Champions: ora o mai più

25 gennaio 2018

Mese cruciale per il destino dell'Inter . I nerazzurri inseguono un posto in Champions League , ma gli ultimi risultati sembrano aver messo a rischio l'obiettivo stagionale . Per Spalletti è arrivato il momento della verità: ora o mai più. Nelle prossime cinque gare l'Inter dovrà vedersela infatti con Spal, Crotone, Bologna, Genoa e Benevento. Avversari abbordabili, contro cui Icardi & Co. non potranno sbagliare. Altrimenti Lazio e Roma poi potrebbero essere troppo lontane.

Cinque gare per continuare a inseguire la Champions. Per l'Inter la tabella di marcia è chiara. Per non perdere il treno, serve una svolta. Di prestazioni, certo, ma soprattutto di risultati. Lo sa bene Spalletti, che punta al percorso netto per restare aggrappato almeno al quarto posto e approfittare di qualche passo falso di Lazio e Roma. I biancocelesti stanno facendo una stagione straordinaria, ma nelle prossime gare dovranno affrontare Milan, Genoa, Napoli, Verona e Sassuolo e qualche punto potrebbero anche perderlo nella lotta a distanza con i nerazzurri. Discorso simile per i giallorossi, che invece troveranno sulla loro strada Samp, Verona, Benevento, Udinese e Milan. Avversari meno complicati dei "cugini", ma che comunque nascondono qualche insidia. Lazio e Roma, inoltre, dovranno fare i conti anche con gli impegni europei e il turnover potrebbe fare brutti scherzi contro le "piccole". Classifica alla mano, dopo Napoli e Juve, la lotta per la Champions sembra ormai una cosa a tre e una bella fetta della battaglia potrebbe giocarsi nel prossimo mese. Soprattutto per l'Inter, che ora non ha più molti margini d'errore. Il treno Champions non aspetta nessuno.