Inter nuovo look per Borja Valero: la barba non c'è più

14 agosto 2017

La rivoluzione di Borja Valero. E non solo nel centrocampo dell'Inter di Spalletti dove la presenza dello spagnolo sta portando qualità ed esperienza come non si vedeva da tempo. Lo spagnolo ex Fiorentina ha deciso di darci un taglio col passato e presentarsi con un look tutto diverso: via la barba, elemento che ha sempre caratterizzato il giocatore e che, da quando è arrivato a Milano, era addirittura più folta del solito.