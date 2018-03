Inter, Nicola Berti denunciato per favoreggiamento

27 marzo 2018

Nicola Berti , ex bandiera nerazzurra e oggi ambasciatore degli Inter club nel mondo, è stato denunciato per favoreggiamento nell'inchiesta della Procura di Piacenza su traffico e consumo di cocaina , che in mattinata ha portato ad otto arresti e quattro denunce, fra le quali appunto quella dell'ex centrocampista. Il ruolo di Berti nell'inchiesta sarebbe marginale, visto che gli viene contestata la scarsa collaborazione nel corso delle indagini.

Una collaborazione scarsa nel corso delle indagini ha messo nei guai Berti, ma non ci sono elementi per definirlo coinvolto a pieno titolo nell'inchiesta sul traffico e spaccio di droga. Gli otto arrestati sono in parte piacentini, in parte stranieri e in parte altri italiani residenti in altre città.