Inter nel segno di Icardi: e sabato c'è il Napoli

16 ottobre 2017

Uno scherzo del destino. Già sabato sera il campionato metterà di fronte la prima e la seconda della classe. Il derby ha detto che in questo momento è l' Inter l'anti-Napoli: eccolo in calendario già nel prossimo weekend, pronto per essere vissuto, sofferto, gustato. Un Napoli bellissimo da vedere, che gioca a memoria, regala spettacolo e record di punti contro un'Inter che finalmente ha un'anima di squadra e la sfodera senza timore. Che si fa raggiungere due volte dal Milan ma ha cuore e grinta per spuntarla e per stendere i rossoneri. Trascinata dal suo capitano Icardi , alla quinta tripletta in Serie A, che a fine partita mostra orgoglioso la sua maglia numero 9. Nove come i gol realizzati finora in campionato. Difesa da un Handanovic-sicurezza (al di là dell'autorete), spinta da un Vecino fondamentale nella spinta. E nella grinta. Spalletti si gode un'Inter che ha il doppio di punti rispetto alla scorsa stagione: era dal 2002/03 che la squadra nerazzurra non collezionava 22 punti nelle prime otto giornate. Sabato, dunque, l'esame di maturità. Al San Paolo. Dove non sono ammesse distrazioni.

LE STATISTICHE DI INTER-MILAN

• Mauro Icardi è il primo giocatore a segnare una tripletta in un Derby della Madonnina di Serie A dopo Milito nel maggio 2012.

• E proprio quel derby del maggio 2012 (finito 4-2) restava l’ultimo in Serie A in cui l’Inter aveva segnato almeno tre reti.

• L’Inter non totalizzava 22 punti nelle prime otto partite di campionato dal 2002/03.

• Terza sconfitta di fila in campionato per il Milan, non accadeva dal mese di febbraio. • Il Milan ha comunque effettuato 20 conclusioni in questa partita, 13 delle quali arrivate nel secondo tempo.

• Per la prima volta in questo campionato, l’Inter ha subito gol nel secondo tempo e ha terminato la partita con meno del 50% di possesso palla (40.7%).

• L’Inter è la squadra che ha segnato più gol a seguito di un cross in questo campionato, sette.

• Icardi ha segnato il primo gol col primo tocco in area avversaria della sua partita.

• Terzo gol per Suso in quattro derby contro l'Inter giocati in campionato, a nessuna squadra ha segnato di più in Serie A.

• Otto ammonizioni decretate da Tagliavento, record in una partita di questo campionato.