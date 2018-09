Inter, Nainggolan: "Siamo capaci di vincere le partite difficili"

26/09/2018

"Per esperienza posso dire che ogni partita va giocata, abbiamo vinto con il Tottenham ed è stata già una buona partenza. Ora ci sono altre cinque partite difficili che vanno giocate. Queste gare ti danno qualcosa in più, poi ci sono le partite secche", ha aggiunto a Sky. "L'esultanza con l'inchino? Nasce sul momento, aveva un semplice significato. Le prime due partite le avevo saltate, era per dare il mio benvenuto. E' stato un gesto spontaneo, sono sempre contento quando magari faccio gol, ma la cosa più importante è la vittoria di squadra".



Capitolo Roma. I giallorossi sono dimenticati? "Non voglio neanche parlare di come sono andate le cose con la Roma, voglio solo dire che sono contento adesso di essere qui". Certo, fa impresisone vedere in difficoltà una squadra che pochi mesi fa ha disputato una semifinale di Champions League: "Io faccio sempre il tifo per i miei ex compagni, abbiamo buoni rapporti, però adesso sono all'Inter e per me è importante far bene qua. Totti? Penso che aver giocato con uno come lui sia stato forse uno dei momenti più belli della mia carriera, l'ho visto anche smettere. Sono sempre in contatto con lui".