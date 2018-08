Inter, Nainggolan lavora in gruppo: il Torino è più vicino

22/08/2018

Buone notizie per l' Inter e per Spalletti in vista dell'esordio in campionato a San Siro domenica sera contro il Torino . Radja Nainggolan , dopo aver lavorato in mattinata in palestra, nel pomeriggio ha svolto la prima parte di allenamento insieme ai compagni, senza comunque forzare per evitare ricadute, per poi proseguire nel lavoro personalizzato. Una prima volta che fa ben sperare il tecnico nerazzurro: la convocazione del Ninja è più vicina.

Fino a oggi Nainggolan aveva lavorato a parte: colpa di una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra che lo ha messo ko praticamente per tutto il pre-campionato. Oggi il ritorno, almeno parziale, in gruppo che rende più probabile la sua presenza almeno in panchina nella sfida contro i granata. Intanto Lautaro Martinez, che ha festeggiato il primo compleanno (21 anni) da giocatore nerazzurro, non vede l'ora di ritornare in campo per riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Sassuolo. "Stiamo lavorando per trovare la forma migliore e dimenticare quello che è successo nella prima giornata, vogliamo rifarci già contro il Torino", ha detto in esclusiva al canale ufficiale del club. E l'argentino non ha potuto evitare lo scherzo con uova e farina fatto dai compagni come... regalo.