Inter, Nagatomo si sfoga: "Non c'è rispetto per la persona in Italia"

2 maggio 2017

L'errore contro il Napoli che è costata la sconfitta all'Inter ha fatto piovere su Yuto Nagatomo una bufera di critiche. Per la prima volta, però, il giapponese ha voluto rispondere affidando a Twitter il suo pensiero ai tifosi nerazzurri: "In Italia se fai bene sei adorato come un Dio, se sbagli sei criticato come un criminale. Non c'è morale, non c'è rispetto per la persona". Avventura ai titoli di coda: "Orgoglioso di essere qui da sette anni".