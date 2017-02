Inter, Moratti replica a Elkann: "Servono la saggezza e l'intelligente silenzio di Zhang"

9 febbraio 2017

A volte il silenzio è la miglior risposta. A volte di fronte a certe parole, è intelligente soprassedere. L'affondo di John Elkann contro l'Inter non è certo passato inosservato negli ambienti nerazzurri ma la risposta è stata, appunto, il silenzio. Non un "no comment" ma un sorvolare e passare oltre, dando a quella frase il solo valore dell'offesa gratuita. "La replica? La saggezza e il silenzio intelligente di Zhang" ha detto infatti l'ex patron Moratti .

Vero è che Massimo Moratti non fa più parte della società ma la sua voce continua ad avere un peso negli ambienti nerazzurri. E dunque, poche parole, le sole necessarie per marcare la volontà dell'Inter di non sprofondare in una diatriba fatta di offese e controrepliche. Silenzio, dunque. Silenzio intelligente. Soffermandosi in particolare su quest'ultimo aggettivo. Anche di fronte a un attacco così pesante come quello del presidente FCA John Elkann. La società Inter parla ora attraverso il ricorso contro la squalifica di Icardi e Perisic. Poi si vedrà. Per ora, Moratti docet, occorre soprassedere.