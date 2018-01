Inter, Moratti: "Pastore? Il tecnico lavori con quelli che ha..."

30 gennaio 2018

Massimo Moratti ha parlato a FcInterNews del crollo dell' Inter , incapace di vincere da due mesi: "Potrebbe esserci un motivo fisico ma lo dico da osservatore esterno. Non si capisce come mai ma succede spesso dopo la pausa natalizia che la squadra abbia dei problemi" ha detto l'ex presidente nerazzurro. Su Icardi : "E' quello che fa di più per la squadra. Pastore ? In questo momento non serve andare a prendere qualcuno".

Moratti ha provato a dire la sua sulla crisi della squadra di Spalletti che non vince da nove partite consecutive tra campionato e Coppa Italia: "Non vedo analogie con la stagione di Stramaccioni, ad esempio, perché lì ci furono tanti infortuni, mentre con l'ultima annata di Mancini effettivamente ci sono. Mi sembra semplicemente che la squadra abbia dei problemi di continuità, che a un certo si smetta di giocare ed è ovvio che bisogna far sì che non accada". Secondo l'ex patron, più che ai rinforzi di mercato sarebbe bene guardare a chi è già alla Pinetina: "In questo momento non penso sia questione di andare a prendere qualcuno, più che altro c'è proprio la volontà di vedere giocar bene chi è qui, perché la squadra è buona. Lo ha detto anche Spalletti". I rinforzi di mercato, dunque, non sono chiamati a gran voce dall'ex numero 1 interista: "Il tecnico deve lavorare con quello che ha e trovare delle soluzioni. D'altronde è pagato per quello...".



Parole di elogio sono arrivate per mauro Icardi: "Francamente non penso gli si possa dire molto. E' quello che ha segnato più di tutti, ricopre il ruolo di capitano con grande orgoglio. A conti fatti è quello che fa di più per la squadra". E il giudizio è positivo anche su due giocatori arrivati la scorsa estate: "Skriniar mi sembra molto forte. Cancelo è bravo, aveva necessità di giocare e ultimamente lo ha fatto di più, dimostrando di essere un buonissimo giocatore".