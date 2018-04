Inter: Miranda e Gagliardini saltano il Chievo, Vecino in dubbio

26 novembre 2017

Saranno almeno due i cambi obbligati per Spalletti in vista del prossimo match contro il Chievo , in programma domenica prossima. Gagliardini e Miranda , che erano diffidati, ieri sono stati infatti ammoniti e dunque verranno squalificati un turno. C'è poi da capire l'entità del problema fisico costato il cambio a Vecino al 53': l'uruguaiano è uscito per un risentimento ai flessori che verrà valutato nelle prossime ore.

La squalifica di Miranda dovrebbe concedere una chance a Ranocchia, finora in campo soltanto conque minuti in questa stagione (nel finale del match in casa del Crotone). Usiamo il condizionale perché il tecnico interista, volendo, ha anche un'alternativa: ovvero spostare D'Ambrosio al centro e utilizzare la coppia Nagatomo-Santon (o Dalbert) sulle corsie laterali. La sensazione, però, è che l'ex capitano possa partire dal 1' visto il grande impegno (riconosciutogli dallo stesso Spalletti) con cui sta lavorando dalla scorsa estate.



Qualche problema in più, invece, a centrocampo, dove il posto di Gagliardini sarà preso da Brozovic o Joao Mario. Il croato, ieri a segno a Cagliari, è il favorito e potrebbe agire sulle trequarti, con il conseguente spostamento di Borja Valero a centrocampo. L'infortunio di Vecino, le cui condizioni sono appunto da valutare, potrebbe però rilanciare anche Joao Mario, che non gioca titolare dal 19 settembre a Bologna: a quel punto sarebbe il portoghese a giocare alle spalle di Icardi, con la coppia Borja Valero-Brozovic in mezzo.