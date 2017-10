Inter, Milito: "Si può tornare a sognare"

17 ottobre 2017

L' Inter è seconda in campionato e lo scontro diretto di Napoli potrebbe consegnargli la vetta della classifica. Il derby ha lasciato euforia tra i nerazzurri e a certificare la bontà del progetto è un ex di lusso, Diego Milito : "Il gruppo è solido e gran parte delle potenzialità non le ha ancora espresse - ha confermato il Principe -. Si può tornare a sognare". Trascinati da Icardi : "E' micidiale in area di rigore, diventa infermabile".

La tripletta nel derby contro il Milan ha consacrato l'attaccante argentino proprio davanti all'eroe del Triplete, fino all'altra sera l'ultimo a riuscire a realizzare tre reti nella stracittadina milanese: "Icardi ha l'intelligenza di sapere dove colpire e una volta in area il difensore non riesce quasi mai a capire o neutralizzare i suoi movimenti - ha commentato a La Gazzetta dello Sport -. Vede prima la giocata, ha un senso del gol pazzesco. E' difficile fare paragoni, ma ha molto di Crespo. Come lui compare dal nulla, attacca il primo palo con ferocia ed è bravo di testa. E' uno specialista del gol".



Con l'Inter seconda in classifica l'entusiasmo non manca tra i tifosi nerazzurri. Euforia che Milito infiamma ulteriormente: "La Juventus resta favorita, ma quest'anno faticherà di più. L'Inter ha tutti i presupposti per tornare a sognare, anche se servirà un po' di pazienza e qualche difficoltà è da mettere in conto".