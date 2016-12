Inter, Matthäus ad Appiano: "Contro la Lazio vinciamo 3-1"

20 dicembre 2016

Un tuffo al cuore ogni volta che rivarca quel cancello. Le facce sono cambiate, ma non tutte. "Il cameriere è lo stesso di 25 anni fa". Con tante emozioni e sorrisi per tutti Lothar Matthaeus ha fatto visita all'Inter alla Pinetina. Il tedesco, Pallone d'Oro 1990, si è espresso positivamente nei confronti del nuovo corso targato Pioli: "La squadra gioca meglio di prima, contro la Lazio prevedo una vittoria per 3-1 ".

Il tedesco è a Milano per una cena speciale a San Siro con vecchie glorie e tifosi. L'emozione è grande: "È bellissimo essere qui prima di Natale". Ma al di là dell'amarcord, Matthäus si focalizza sull'aspetto sportivo: "Con Pioli la squadra gioca meglio rispetto a prima. Con una vittoria contro la Lazio - finirà 3-1 - saremo più vicini alla zona Champions". Saremo, perché Lothar è sempre nerazzurro dentro: "Nelle coppe europee manca una squadra come l'Inter. E sì, l'Inter può andare in Champions".



La Juve è lontanissima, ma le altre... "La Juve è a parte, è troppo forte. Ma l'Inter non è meno forte di Napoli o Roma, che comunque sono sempre in lotta per il secondo e il terzo posto. Il Milan non è meglio dell'Inter, ci sarà da lottare anche con Lazio e Fiorentina ma Pioli sta facendo un ottimo lavoro", ha spiegato in un video su Facebook direttamente da Appiano. Infine un messaggio ai tifosi: "Sono fantastici. Quando abbiamo vinto lo scudetto dei record, è stato anche merito loro che ci hanno sostenuto. Sono importantissimi".