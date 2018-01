Inter, Lisandro Lopez in panchina con la Roma. Ma si complica Rafinha

13 gennaio 2018

Una buona e una cattiva notizia per il mercato dell' Inter . L'affare Lisandro Lopez procede spedito: il difensore argentino del Benfica è atteso lunedì a Milano per le visite e martedì ad Appiano per iniziare ad allenarsi con Spalletti. Salvo intoppi, dovrebbe essere tra i convocati per la sfida alla Roma del 21 gennaio. Si complica invece Rafinha : il Barcellona fa muro e chiede ai nerazzurri 30 milioni più bonus per il riscatto a giugno.

Per una trattativa con il lieto fine, un'altra subisce una brusca frenata e, anzi, si complica parecchio: nonostante l'intesa con il giocatore sullo stipendio e la mediazione del padre-agente Mazinho, vedere Rafinha all'Inter sta diventando complicato. Di certo non sarà un'operazione rapida. Questo perché il Barcellona ha aumentato le richieste per il diritto di riscatto. Nonostante il centrocampista non rientri nei piani blaugrana, la dirigenza catalana non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di un giocatore che potrebbe subire una cospicua rivalutazione visto l'enorme potenziale e le indiscusse qualità del brasiliano che è ai box dallo scorso aprile ma che nel pieno della sua condizione avrebbe un valore notevole. L'offerta nerazzurra per il riscatto a giugno è di 18-20 milioni più bonus: il Barça fa muro e ne chiede quasi il doppio ovvero 30 più bonus. A queste condizioni l'affare potrebbe anche saltare e, di certo, costringe la dirigenza nerazzurra a serie riflessioni. E magari a valutare alternative come ad esempio Daniel Sturridge del Liverpool.



Tutto fatto, invece, per il rinforzo in difesa. Lisandro Lopez arriva in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Da qui al 30 giugno l'argentino di proprietà del Benfica guadagnerà 400mila euro. Il tecnico Rui Vitoria non lo ha convocato per la sfida contro il Braga e il centrale è atteso lunedì a Milano per le visite. Già da martedì dovrebbe essere alla Pinetina e, se non ci saranno problemi con il transfer, Spalletti lo convocherà per il big match di domenica sera a San Siro contro la Roma anche se i recuperi di Miranda e D'Ambrosio procedono spediti e affievoliscono l'emergenza difensiva cui i nerazzurri sono stati costretti nelle ultime due gare.