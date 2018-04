Inter, le lacrime di Icardi a fine partita

28 aprile 2018

Sono lacrime per Mauro Icardi al termine di Inter-Juve. Il capitano nerazzurro, come tutta la squadra, è passata dal Paradiso all'Inferno in pochi minuti. Maurito segna il gol del momentaneo 1-1 poi nel finale Spalletti lo sostituisce con Santon e i bianconeri rimontano e vincono nel giro di due minuti. Per Icardi c'è l'affetto di San Siro che lo applaude a lungo a gara finita.