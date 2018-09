Inter, Lautaro Martinez a rischio forfait anche contro il Parma

10/09/2018

"Non ero al cento per cento e per non rischiare nulla abbiamo deciso di prendere una pausa - aveva intanto raccontanto l'ex giocatore del Racing al quotidiano argentino Clarin prima di imbarcarsi per l'Italia - ora continuerò a curarmi e cercherò di recuperare nel miglior modo possibile".



Martinez, arrivato in estate in nerazzurro, ha raccontato al quotidiano sudamericano anche il suo rapporto con Icardi: "Con lui sto imparando molto in Italia, perché è lì da molto tempo e mi sta dando una grandissima mano. E di questo gliene sarò sempre grato. Passiamo molto tempo insieme anche al di là di quello che facciamo nel club. Condividiamo tante chiacchierate e cene, mi sta aiutando tantissimo in questi primi mesi a Milano ed è per questo che si è creata una buona relazione. Sono molto grato per le cose nelle quali mi ha aiutato. Mauro è uno che dà il 100% per un compagno. E' una cosa che ho vissuto e visto dentro lo spogliatoio. Si mette sempre a disposizione per dare una mano a qualunque nuovo giocatore".



L'Inter non ha iniziato bene, ma prima della sosta è arrivato il successo a Bologna: "Siamo una squadra nuova, con tantissimi nuovi innesti. Ci stiamo conoscendo e stiamo assimilando le idee di Luciano Spalletti per portarle in campo. Forse ci manca ancora il poterle esprimere nei 90 minuti ma ci stiamo lavorando. In Champions avremo partite molto belle con Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven. Vogliamo dare il meglio per fare la storia". Citazione speciale per il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti: "Mi ha aiutato, cosi' come Icardi, sin dai primi giorni della mia esperienza a Milano. Anche adesso si interessa molto relativamente al mio infortunio".