Inter, la replica di Steven Zhang alle polemiche: "Non facciamoci abbattere dalla negatività"

29 marzo 2018

La bufera in casa Suning che ha visto l'addio di Capello dallo Jiangsu ma soprattutto la separazione con Walter Sabatini, non più a capo dell'area tecnica del gruppo, e quindi neanche dell'Inter, non aveva ancora visto la parte in causa rispondere alle polemiche in merito alla confusione in casa nerazzurra. Quale futuro?, in tanti si sono domandati.



La replica è arrivata su Instagram da parte di Steven Zhang, il figlio del patron di Suning Zhang Jindong. Un messaggio secco, volto a scacciare le polemiche degli ultimi giorni. E una chiamata alle armi, un invito ai tifosi a non farsi coinvolgere dalle polemiche: "Credo che alcune persone non capiscano la confusione che creano. Non smetteremo nemmeno un momento di andare avanti, di combattere, di diffondere la passione nerazzurra per le grandi cose in giro per il mondo. Compagni nerazzurri, rimanete focalizzati! Non lasciamoci abbattere dalla negatività", scrive Zhang su Instagram.



"Complimenti ai ragazzi della primavera - conclunde Zhang - la vostra vittoria aiuta a descrivere l'Inter nel mondo. E comunque, siete tutti pronti per la partita di sabato? So che ci saranno più di 60mila interisti a San Siro".