Inter, la Nord contesta: cori e striscioni contro giocatori e società. Sostegno a Pioli. Poi lascia lo stadio

14 maggio 2017

Come annunciato dura contestazione a San Siro in occasione di Inter-Sassuolo, lunch match della 36.a giornata di Serie A. Cori della Curva Nord contro i giocatori "Andate a lavorare, andate a lavorare", "Indegni" e "Venduti". Sono apparsi gli striscioni: "Stagione 2016/17: stendiamo un velo pietoso" e "Grazie Pioli! Unico 'attore' interista in mezzo a una squadra di indegni e a una società di comparse". Per l'ex tecnico nerazzurro anche cori di sostegno da parte della tifoseria più accesa. Intorno al 20' la Nord si è svuotata: "Visto che il nostro sostegno non ve lo potete meritare oggi vi salutiamo e ce ne andiamo a mangiare".