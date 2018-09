Inter, la carica Škriniar: "Non vedo l'ora di giocare contro Messi e Ronaldo"

05/09/2018

"Non vedo l'ora di giocare la Champions League e di affrontare Messi. Ma voglio giocare anche contro Cristiano Ronaldo. Mi sento in forma, voglio affrontarli". Milan Škriniar è carico. Al rientro dalla sosta l'Inter è attesa da sfide importanti e il centrale slovacco non si tira indietro. Anzi. "Contro il Bologna volevamo la vittoria ed è arrivata. Eravamo delusi per l'inizio del campionato, adesso dobbiamo riprenderci i punti persi" ha aggiunto il difensore.

"Il mio infortunio? Ormai è acqua passata, sto benissimo. Volevamo tornare in Champions e ci siamo riusciti, ora cercheremo di passare il girone. Sarà un gruppo duro il nostro: il Barcellona lo conosciamo tutti, sono i grandi favoriti, ma anche il Tottenham è una squadra che gioca la Champions da anni e non ha cambiato nulla nel mercato appena finito" ha aggiunto.



"Ospitare subito gli Spurs potrebbe essere per noi uno svantaggio, ma fare bene all'esordio sarebbe al contrario un ottimo viatico per tutta la competizione. A livello personale, posso dire che non vedo l'ora di sfidare Messi in Europa e Cristiano Ronaldo in Italia. L'arrivo in Serie A del portoghese, senza dubbio, è un aiuto per tutto il movimento italiano, perché aumenteranno i riflettori del mondo sul nostro torneo" ha concluso.