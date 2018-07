Inter, l'ad Antonello: "Il Milan? Le regole ci sono e vanno rispettate"

02/07/2018

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del Milan e della sua esclusione all'Europa League: "Le regole ci sono e vanno rispettate. Noi stiamo facendo di tutto per rispettarle perché é importante che il sistema, con queste regole, stia in piedi", ha detto a La Politica del Pallone su Gr Parlamento. Poi, ha tranquillizzato i tifosi dell'Inter: "Icardi? A oggi nessuna offerta indecente".