Inter, Kondogbia ad Appiano: confronto con Ausilio e allenamento a parte

15 agosto 2017

Chi si rivede... Dopo aver disertato l'allenamento di venerdì, Geoffrey Kondogbia è tornato ad Appiano Gentile dove ha avuto un colloquio con il ds dell'Inter Piero Ausilio. Il centrocampista ha lasciato la Pinetina per poi farvi ritorno più tardi: per lui lavoro a parte in attesa di sviluppi sul mercato. Kondogbia, che dovrà pagare una multa di circa 200 mila euro per l'assenza ingiustificata, vuole a tutti i costi andare al Valencia.