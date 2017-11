Inter, Joao Mario: "Vorrei giocare di più. In un modo o nell'altro lo farò"

8 novembre 2017

Ai tempi di Ibrahimovic si chiamavano mal di pancia. E Joao Mario deve soffrire di un disturbo simile. Dal ritiro della Nazionale portoghese, il centrocampista dell' Inter non nasconde la delusione per lo scarso utilizzo da parte di Spalletti: "Ovviamente vorrei giocare di più come molti che sono nella mia situazione e so che giocherò di più, in un modo o nell'altro. Psg? Le voci sono normali, sceglierò ciò che è meglio per la mia carriera ".

Spalletti sembra aver trovato la quadra alla sua Inter. Nelle ultime 5 giornate il tecnico ha schierato sempre lo stesso 11 titolare. E, tra le conseguenze, ci sono state anche altrettante panchine consecutive per Joao Mario che da inizio stagione ha trascorso in campo solamente 359 minuti. E le dichiarazioni rilasciate dal ritiro portoghese, in attesa di sfidare in amichevole Arabia Saudita e Stati Uniti, tengono conto proprio di questa situazione: "Contro i fatti non ci sono argomenti, credo che non posso fare nulla. Credo che le cose possano cambiare ed è questo quello su cui mi concentro maggiormente: so che giocherò di più, in un modo o nell'altro. Non mi preoccupo, ora voglio dimostrare al tecnico che sto facendo bene, farò del mio meglio per essere tra i convocati per la Coppa del Mondo".



Alcune voci di mercato hanno riferito di un interesse del Psg e a Joao Mario non sembra dispiacere affatto: "Le voci sono normali, fanno parte del calcio. Rimango sempre concentrato, non mi distraggo perché sono abituato. Vedremo, ora penso che sia ancora presto, c'è ancora molto tempo prima del mercato di gennaio, e in un certo senso vedrò cosa succederà e poi prenderò una scelta su ciò che è meglio per la mia carriera".