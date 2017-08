Inter, Joao Cancelo si ferma: distorsione al ginocchio destro

29 agosto 2017

Brutte notizie direttamente dal Portogallo per l' Inter . Joao Cancelo , laterale destro preso in prestito dal Valencia, si è infortunato al ginocchio destro durante il ritiro con la nazionale lusitana ed è stato costretto a rientrare in Italia. La prima diagnosi parla di distorsione, ma al ritorno a La Pinetina sarà sottoposto a tutte le valutazione strumentali del caso. La speranza dell'Inter e per Spalletti è che sia meno grave del previsto.

Il comunicato ufficiale della federcalcio lusitana: ""Ricardo Pereira è stato chiamato nella giornata di martedì dal Ct Fernando Santos per partecipare ai match di qualificazione contro Far Oer ed Ungheria. Joao Cancelo ha subito un infortunio durante la seduta di allenamento odierna, che lo rende non abile per le due partite, circostanza confermata dagli esami medici ai quali è stato sottoposto dallo staff della nazionale. Per questo motivo ha lasciato il ritiro".