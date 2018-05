Inter, Jindong Zhang: "La Champions è solo il primo passo"

22 maggio 2018

Zhang Jindong è già proiettato sul futuro: "Grazie alla nostra voglia di combattere abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E' il primo passo di un cammino da percorrere insieme con la passione e la fiducia che tutta la famiglia nerazzurra ha dimostrato. Il campionato è terminato, ma fuori dal campo il nostro lavoro continua e ci stiamo già preparando per la prossima stagione".



Il patron nerazzurro fa poi un augurio ai giocatori interisti che saranno impegnati al Mondiale in Russia: "Sono convinto che scenderanno in campo con lo spirito che ci contraddistingue da sempre: Brothers of the World".