Inter, infiammazione al ginocchio per Icardi: niente Argentina

5 novembre 2017

Niente nazionale per Mauro Icardi. Attraverso un comunicato apparso sull'account twitter della Federazione Argentina, il ct Jorge Sampaoli ha comunicato la decisione di lasciare a casa l'attaccante dell'Inter che non sarà disponibile per le amichevoli dell'Albiceleste in calendario nelle prossime due settimane (11 e 14 novembre) contro Russia e Nigeria per un'infiammazione del tendine sinoviale con dolore al tendine rotuleo del ginocchio destro. L'attaccante nerazzurro ha accusato il problema al termine del match contro il Torino e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti strumentali.