Inter: incidente stradale per Nainggolan sull'A1

06/07/2018

Incidente stradale per il neo interista Radja Nainggolan sull'A1 mentre viaggiava da Roma a Milano a bordo della sua Ferrari GtC 4 Lusso appena comprata. Dopo Arezzo - riferisce 'Forzaroma.info' - il belga ha bucato una gomma e si è schiantato contro il guardrail rovinando la fiancata e la parte anteriore del fuoristrada. Nessuna conseguenza per il Ninja, accompagnato poi a Prato dove la concessionaria Ferrari gli ha fornito un'auto sostituiva".

Nainggolan era passato ieri a Trigoria, dove ha recuperato una decina di maglie della Roma. Questa mattina il centrocampista belga è partito per Milano in vista del raduno in programma lunedì ad Appiano. Dopo Arezzo la disavventura, per fortuna senza conseguenze. Soltanto danni alla Ferrari. Nainggolan ha chiamato subito i soccorsi stradali e poi accompagnato a Prato per prendere la nuova auto.