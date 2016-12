Inter, il marchio Suning nei centri di allenamento e sulle divise

'Questa partnership rappresenta un importante passo per l'Inter - ha commentato il Chief Revenue Officer Michael Gandler - dal momento che prosegue la strategia per ottenere risultati economici concreti dai nostri molteplici asset. Attraverso questa partnership con Suning ci aspettiamo maggiori opportunità per il nostro brand, una copertura mediatica globale crescente e un coinvolgimento diretto dei fan attraverso le piattaforme digitali e mediatiche. Ci aspettiamo anche di poter ulteriormente sviluppare, grazie alla collaborazione con Suning, altre aree importanti per noi come l'E-Commerce, il retail e i media. Suning.com è tra le tre maggiori piattaforme di commercio online in Cina e l'Inter può vantare centinaia di milioni di fans al mondo, molti dei quali proprio cinesi. Questo accordo darà a Suning ulteriore visibilità e sarà la base di futuri potenziali sviluppi".

"Siamo felici di annunciare che Suning.com è il nuovo Official Training Apparel Partner dell'Inter - ha dichiarato Sun Weimin, Vice Chairman di Suning Commerce Group -. Si tratta di uno dei Club calcistici più seguiti in Cina e la nostra partnership ci permetterà di aumentare l'importanza del nostro brand in Cina e in diversi altri mercati asiatici. Ci aiuterà anche a sviluppare il marchio Suning.com in Europa e a sviluppare nuove attività strategiche con l'Inter in futuro".