Inter, il dottor Volpi chiarisce: "Icardi non ha alcun problema di tipo muscolare"

6 ottobre 2017

Nessun allarme per Mauro Icardi. Lo aveva già detto a chiare lettere Luciano Spalletti, lo ha ribadito il dottor Volpi, medico sociale del club nerazzurro. Un'ulteriore precisazione dopo che il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli aveva parlato di un infortunio che Maurito non avrebbe ancora completamente superato. Niente di tutto questo, invece: "Siamo tranquillissimi - ha infatti dichiarato il responsabile del settore medico dell'Inter - siamo costantemente in contatto con Mauro e con lo staff medico dell'Argentina e non c'è nessun problema. Icardi ha fatto tutti gli allenamenti in settimana con la Nazionale, nessun allarme. Probabilmente il giocatore sta un po' rifiatando dopo il grande sforzo psico-fisico che ha impiegato nel recupero post infortunio dell'anno scorso. Il problema è superato completamente, ma stando fermi molto come è stato lui nel periodo estivo il recupero va ancora continuato".