Inter, il CdA: fair play finanziario ok

27 settembre 2017

Il Consiglio d'amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2017 con una perdita di 24 milioni di euro, che sarà poi ratificato all'Assemblea dei soci prevista per fine ottobre. L'Inter ha raggiunto il break even per i parametri imposti dal fair play finanziario, come da accordi con la UEFA, al netto quindi delle spese per il settore giovanile, di Inter Campus e per le infrastrutture come il centro sportivo di Appiano Gentile.