Inter, Icardi: "Sto bene, alla prima di campionato ci sarò"

31 luglio 2017

"Avevo questa cicatrice all'estensore della coscia e ho rischiato un po' per giocare con la nazionale, a giugno ho lavorato più forte di quello che dovevo, ma la gamba non era guarita bene e quando sono rientrato dalle vacanze mi mancavano un po' di elasticità e di tono muscolare ha proseguito Icardi - D'accordo con lo staff medico dell'Inter abbiamo deciso di lavorare per elasticizzare il muscolo. Rientrare subito in gruppo sarebbe stato rischioso". "Se ci sarò nelle amichevoli del 6 e del 12? "Lo spero e penso che sia possibile, ma valuteremo nei prossimi giorni con allenatore e staff medico".



Ancora parole al miele per Spalletti: "Ha cambiato l'aria negativa che circondava la squadra. Un tecnico così ci serviva. Appena arrivato Pioli era riuscito a trasmettere valori positivi alla squadra, lo avevamo seguito e avevamo vinto 9 partite su 10, ma poi c'è stato un calo improvviso di testa ed è finita come sapete. Spalletti è un martello e stiamo cambiando gli atteggiamenti. Con lui le distrazioni sono vietate".



"Obiettivo stagionale? Andare in Champions. L'Inter la deve giocare per la sua storia, non può continuare a star fuori. Juve irraggiungibile? Il gap lo scorso anno era grandissimo e dobbiamo provare a ridurlo. Sia con i bianconeri, sia con Roma e Napoli. Anche senza Bonucci, la Juve rimane la squadra da battere". E sul mercato: "Perisic? Mi auguro che rimanga perché è un giocatore importantissimo, con notevoli qualità. Quando sta bene e ha la testa qua, è uno dei più forti al mondo. Abbiamo bisogno di uno come lui".