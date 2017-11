Inter, Icardi: "Solo una botta, nulla di più grave: ora recuperiamo il prima possibile"

8 novembre 2017

"Grazie a Dio è stato solo un colpo e non qualcosa di più grave. Ora pensiamo a recuperare il prima possibile ". Con questo messaggio postato sul suo profilo instagram Mauro Icardi ha rassicurato personalmente tutti i tifosi dell' Inter e dato sostanzialmente conferma della sua presenza in campo tra dieci giorni, alla ripresa del campionato, contro l'Atalanta. La botta al ginocchio destro rimediata contro il Torino non preoccupa più.

Dopo la botta rimediata domenica scorsa contro i granata e la successiva esclusione dalla lista dei convocati per il doppio impegno in amichevole dell'Argentina, i timori non erano di poco conto. Trattanodosi di ginocchio e tendine rotuleo, la cautela era infatti massima. Ansie spazzate però via dagli esami strumentali esceguiti lunedì mattina con un più che rassiurante comunicato dell'Inter.



Oggi, infine, le parole di Maurito stesso che testimoniano tutta la soddisfazione successiva a uno spavento evidentemente non piccolo. Tutto ok, dunque: Maurito sta recuperando, fisioterapia e lavoro personalizzato, e a breve il ritorno al lavoro coi compagni per essere in campo alla ripresa contro l'Atalanta.