Inter, Icardi si ferma in allenamento: Crotone a rischio?

31 gennaio 2018

Non è un buon momento per l'Inter: reduce da una striscia di 9 gare consecutive senza vittorie e con il mercato che tarda a portare i rinforzi richiesti da Spalletti, ora per i nerazzurri potrebbe esserci un nuovo guaio. Mauro Icardi, infatti, ha lasciato in anticipo l'allenamento: l'attaccante argentino potrebbe aver accusato un infortunio muscolare che sarà da valutare. Come da valutare è, a questo punto, il suo impiego o meno contro il Crotone.