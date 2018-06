Inter-Icardi, freddezza sul rinnovo

2 giugno 2018

Del rinnovo, dell'aumento e della clasola, l'Inter e Icardi non hanno parlato dopo la fine della stagione e la conquista della Champions. Proprio quella clausola, da 110 milioni e valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio, rappresenterebbe una novità. Nel senso che la società non ha intenzione di levarla esponendosi così al rischio che qualche club decida di pagarla. Ma questo garantirebbe anche quelle plusvalenze che i nerazzurri hanno bisogno di realizzare entro il 30 giugno per sistemare la propria situazione finanziaria al cospetto della Uefa. Il sacrificio sarebbe notevole ma consentirebbe anche di chiudere il complicato discorso economico pensando poi solo da luglio a come reinvestire il capitale per trovare un eventuale sostituto.



Chi invece è stato dichiarato incedibile è Skriniar: ai club interessati è stata gentilmente chiusa ogni porta e in questo caso sì, si sa c'è un rinnovo in vista. Alternative alla cessione di Icardi potrebbero essere quelle di Perisic o Brozovic, nel caso in cui il Mondiale contribuisse a metterli in vetrina e a far giungere a Milano offerte significative per uno dei due croati.