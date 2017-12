Inter, Icardi ci crede: "Pronti per la Juve e per stare in alto"

8 dicembre 2017

“Tutta colpa di Adriano e Martins, da ragazzino prendevo sempre l’Inter alla PlayStation. Poi mi piaceva che molta Argentina avesse fatto la storia del club”. È un amore nato molto prima di arrivare a Milano quello tra Mauro Icardi e i nerazzurri: “Non ero tifoso, ma i colori mi erano già entrati in testa. Fu emozionante quando il presidente Moratti in persona mi volle a tutti i costi dalla Samp”. In questi giorni le notizie su un suo possibile approdo al Real già nella finestra di mercato di gennaio si rincorrono quotidiane: “Amo la città, faccio tanti gol e sono capitano di un grandissimo club. Al mercato devono pensarci gli altri, per me c’è solo il campo. Non so se la clausola sia alta o bassa, l’ha messa il club, ma le mie intenzioni sono chiare: voglio vincere qualcosa con questa maglia”.



Con l’Inter prima in classifica sognare è possibile: “L’ambiente attorno alla squadra è cambiato, gran parte del merito va a Spalletti che ha aiutato moltissimo lo spogliatoio ed è entrato nelle nostre teste. Lo scorso anno prima Mancini, poi De Boer e Pioli, oggi invece è tutto più chiaro attorno alla squadra”. Alle porte la sfida contro la Juventus. “Non siamo primi per caso - spiega l’attaccante argentino - ma è solo una tappa di un lungo giro. Dobbiamo affrontare la partita con intelligenza senza perdere di vista i nostri obiettivi. Anche con Mancini eravamo primi, ma quest’anno c’è una mentalità diversa. Siamo calmi, concreti e sicuri. Nell’ultima gara contro la Juve la tensione ci giocò un brutto scherzo, se dovesse ricapitare oggi il mister ci taglierebbe la testa”.



La chiusura è tutta per lo strepitoso momento di forma che sta passando Icardi, in testa alla classifica dei marcatori della serie A. “Il meglio deve ancora venire - assicura la punta - . Per essere un top player mi manca ancora l’Europa, giocare la Champions è uno step necessario. Spero di andare al Mondiale per potermi confrontare con tutti i più grandi del pianeta. In questo campionato l’intrusa siamo noi, da vari anni dominano Juve, Napoli e Roma. La Juve in particolare vince da sei anni consecutivi. Noi dobbiamo andare avanti per questa strada, stiamo costruendo qualcosa di importante”.