Inter, Icardi atterra sulla Pinetina in elicottero

14 novembre 2017

A Milano, si sa, il traffico può far perdere molto tempo e creare disagi. E per non rischiare di far tardi alla ripresa degli allenamenti, il capitano dell'Inter Mauro Icardi si è presentato, o meglio, è atterrato alla Pinetina direttamente a bordo di un elicottero. I nerazzurri tornano a lavorare al completo dopo la pausa per le Nazionali (Icardi non ha risposto alla chiamata dell'Argentina per un problema al ginocchio) e Maurito è arrivato da vero Re accompagnato dai figli e dalla moglie Wanda Nara, che ha ripreso l'atterraggio al centro di allenamento pubblicando poi il video sui social.